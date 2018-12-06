CNN: на складе Amazon десятки человек пострадали из-за утечки токсичного репеллента

По предварительным данным, сортировочная машина проткнула аэрозольный баллончик со средством для отпугивания медведей, что и стало причиной происшествия

Более 20 работников американской корпорации Amazon попали в среду в больницы после того, как на ее складе в штате Нью-Джерси произошла утечка токсичного репеллента,передает Тасс.

"Сотрудники склада жаловались на проблемы с дыханием, а также жжение в глазах и горле", - приводит телекомпания слова представителя администрации городка Роббинсвилл Джона Нэлбоуна, где расположен склад.

"24 работника, включая одного в критическом состоянии, доставили в больницы. Один из корпусов склада пришлось полностью эвакуировать",-отметил представителя администрации.

Как показали результаты предварительного расследования, выброс токсичного вещества произошел из-за того, что сортировочная машина проткнула аэрозольный баллончик со средством для отпугивания медведей.

По словам представителя Amazon Рейчел Лайти, все пострадавшие в ближайшее время будут выписаны из больниц.

Amazon - крупнейшая в мире корпорация, продающая товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом, который является самым богатым человеком на планете.