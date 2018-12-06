Правящие партии Италии разошлись в своих оценках законопроекта, предполагающего финансовое поощрение покупки электромобилей и одновременно"штрафующего" за приобретение обычных автомобилей, сообщают итальянские СМИ в четверг, 6 декабря,передает Regnum.

Лидер "Лиги" вице-премьер Маттео Сальвини, а также некоторые его коллеги по партии заявили, что поддерживают законопроект в части стимулирования перехода на экологичный транспорт, но не считают верным введение нового налога на обычные автомобили, передает информагентство Ansa.

В свою очередь автор законопроекта, лидер "Движения 5 звезд" вице-премьер Луиджи Ди Майо сказал, что до голосования в Сенате пройдут консультации как с экспертным сообществом, так и с ассоциациями потребителей. По словам вице-премьера, в партии попробуют найти способ одновременно "защитить нас и наших детей от загрязнения" и "не повесить на граждан дополнительные расходы".

Наблюдатели отнеслись к инициативе о введении нового налога в целом негативно. "Только налога на "панды" (модель Fiat Panda ) нам и не хватало", — иронизируют обозреватели Il Giornale. Ди Майо, однако, отметил, что новый сбор в любом случае не коснется ни малолитражных автомобилей, ни вообще тех автомобилей, которые "уже ездят по нашим дорогам2.