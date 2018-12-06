В муниципии Кишинёв насчитывается 10733 получателя наборов принадлежностей для измерения уровня глюкозы в крови, на эту цель из муниципального бюджета на 2018 год было выделено 3,7 миллиона леев.
Наборы выдают взрослым два раза в год, а детям – ежеквартально. В ответе Главного управления здравоохранения и социальной помощи муниципия Кишинёв на запрос Агентства IPN отмечается, что набор принадлежностей для измерения уровня глюкозы в крови включает в себя 50 ланцетов, устройство для регулировки ланцетов и 50 тестов для контроля уровня глюкозы в крови,передает IPN.
Получателями бесплатных наборов принадлежностей для измерения уровня глюкозы в крови являются дети с сахарным диабетом; взрослые пациенты с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов, проходящие лечение инсулином человека и аналогами инсулина человека; взрослые пациенты с сахарным диабетом 2-го типа, проходящие лечение пероральными противодиабетными препаратами и относящиеся к социально-уязвимым категориям (люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, ветераны войны и вооружённых конфликтов, официально зарегистрированные безработные).
Для того, чтобы бесплатно получить набор принадлежностей для измерения уровня глюкозы в крови, необходимо быть включённым в очередь. Запись осуществляется на основании представленных семейным врачом сведений о том, что человек состоит на учёте с сахарным диабетом и входит в одну из категорий, обладающих правом на получение этого набора. Детей бесплатно обеспечивает наборами принадлежностей Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (МЗТСЗ). Наборы принадлежностей распределяют среди получателей по решению ответственной комиссии, действующей в рамках Территориальных медицинских ассоциаций, старшие медсёстры из отделений семейной медицины, на основании рецептов, выписанных семейным врачом.
Ранее МЗТСЗ объявило о том, что с января вводится выдача пациентам с диабетом 1-го типа аналогов инсулина. С этого же времени будет разрешено приобретение инсулина в картриджах, вместо нынешних флаконов, а все больные сахарным диабетом будут обеспечены бесплатными тестами, для того, чтобы периодически проверять уровень сахара в крови. Аналоги инсулина представляют собой современные и более эффективные препараты. Инсулин в картриджах будет разрешён потому, потому что он обеспечивает удобство и точность в процессе его приёма.
В Республике Молдова наблюдается рост числа лиц с сахарным диабетом. В 2017 году были поставлены на учёт почти 105 тысяч больных сахарным диабетом, что более чем на восемь тысяч больше, чем годом ранее, свыше 400 из них – дети. 80% из них больны диабетом 1-го типа, а 20% – диабетом 2-го типа.
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ЛЕВ
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md