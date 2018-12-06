Бесплатные наборы принадлежностей для измерения глюкозы в крови

В муниципии Кишинёв насчитывается 10733 получателя наборов принадлежностей для измерения уровня глюкозы в крови, на эту цель из муниципального бюджета на 2018 год было выделено 3,7 миллиона леев.

Наборы выдают взрослым два раза в год, а детям – ежеквартально. В ответе Главного управления здравоохранения и социальной помощи муниципия Кишинёв на запрос Агентства IPN отмечается, что набор принадлежностей для измерения уровня глюкозы в крови включает в себя 50 ланцетов, устройство для регулировки ланцетов и 50 тестов для контроля уровня глюкозы в крови,передает IPN.



Получателями бесплатных наборов принадлежностей для измерения уровня глюкозы в крови являются дети с сахарным диабетом; взрослые пациенты с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов, проходящие лечение инсулином человека и аналогами инсулина человека; взрослые пациенты с сахарным диабетом 2-го типа, проходящие лечение пероральными противодиабетными препаратами и относящиеся к социально-уязвимым категориям (люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, ветераны войны и вооружённых конфликтов, официально зарегистрированные безработные).



Для того, чтобы бесплатно получить набор принадлежностей для измерения уровня глюкозы в крови, необходимо быть включённым в очередь. Запись осуществляется на основании представленных семейным врачом сведений о том, что человек состоит на учёте с сахарным диабетом и входит в одну из категорий, обладающих правом на получение этого набора. Детей бесплатно обеспечивает наборами принадлежностей Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (МЗТСЗ). Наборы принадлежностей распределяют среди получателей по решению ответственной комиссии, действующей в рамках Территориальных медицинских ассоциаций, старшие медсёстры из отделений семейной медицины, на основании рецептов, выписанных семейным врачом.



Ранее МЗТСЗ объявило о том, что с января вводится выдача пациентам с диабетом 1-го типа аналогов инсулина. С этого же времени будет разрешено приобретение инсулина в картриджах, вместо нынешних флаконов, а все больные сахарным диабетом будут обеспечены бесплатными тестами, для того, чтобы периодически проверять уровень сахара в крови. Аналоги инсулина представляют собой современные и более эффективные препараты. Инсулин в картриджах будет разрешён потому, потому что он обеспечивает удобство и точность в процессе его приёма.



В Республике Молдова наблюдается рост числа лиц с сахарным диабетом. В 2017 году были поставлены на учёт почти 105 тысяч больных сахарным диабетом, что более чем на восемь тысяч больше, чем годом ранее, свыше 400 из них – дети. 80% из них больны диабетом 1-го типа, а 20% – диабетом 2-го типа.