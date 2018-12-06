Жильцы поврежденной многоэтажки на Рышкановке могут вернуться в свои квартиры

110 жильцов многоэтажки на Московском проспекте, поврежденной при взрыве в начале октября, могут возвращаться домой. В большинстве квартир ремонт закончили - в подъезде возобновили подачу электроэнерегии, тепла и воды, а между верхними этажами заново сделали перекрытия. Принимали работу заместитель столичного мэра и министр экономики.

"Здесь две армированные сетки и, как видите, балки установлены в метре друг от друга. Балка выходит по ту сторону стены, и выдержит большой вес. Прежние перекрытия были достаточно прочными, но эти в несколько раз прочнее. Они выдержат впятеро большую нагрузку".

Нежилыми пока останутся десять квартир, поврежденных больше всего.

"Остальные получат квартиры в белом варианте, и подъезд будет полностью отремонтирован", - сказал претор Рышкановки Николай Балаур.

"Мы объединили силы, попытались собрать лучших специалистов. Выполнены основные работы, а отделочные пока ушли на второй план", - сказал директор строительной компании Владимир Тону.

"Сделана большая работа, коллеги контролировали весь процесс и участвовали в обсуждении всех вариантов. Был найден лучший способ восстановить подъезд, предотвратить подобные случаи и дать людям возможность спокойно вернуться домой", - сказал Кирилл Габурич.

При взрыве газового баллона погибли пять человек, в том числе четырехлетний ребенок. На ремонт многоэтажки из муниципального бюджета перечислили десять миллионов леев.