По оценке департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, если бы в Эстонию группами по несколько десятков человек прибыли бы по меньшей мере 3000 иностранцев, это спровоцировало бы экстренную ситуацию, сообщает Regnum .

Это связано с тем, что возникла бы нагрузка на различные государственные учреждения: на центры содержания и приему беженцев, на суды и административные учреждения.

В том числе исчерпался бы ресурс сотрудников департамента полиции и погранохраны, и возникнет невозможность обеспечивать общественный порядок, что поставит под опасность жизнь и здоровье людей.

Отмечается, что также понадобятся дополнительные ресурсы для оказания переводческих услуг.