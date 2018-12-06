Люксембург станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом

Сообщается, что такое решение связано с острой проблемой пробок на дорогах.

Люксембург станет первой страной в мире, в которой проезд в с будет бесплатным. Со следующего лета, согласно решению переизбранного коалиционного правительства во главе с Ксавье Беттелем, отменяется плата за поездки на всех видах транспорта, включая автобусы, трамваи и пригородные поезда. Кроме того, в календаре Великого Герцогства Люксембурга появятся, как пообещали власти, еще два праздничных дня, передает ТАСС.



Такое решение власти Люксембурга, согласно сообщению, сделано на фоне острейшей проблемы пробок на дорогах. В самой столице проживают 110 тыс. человек, население всего герцогстве составляет 600 тыс. Однако ежедневно на работу в Люксембург приезжают несколько сотен тысяч человек из соседних стран - Германии и Франции, в результате чего движение на дорогах, прежде всего столицы, надолго встает.

В Люксембурге хотят пойти дальше и отменить плату за проезд в первом и втором классах поездов.

Ранее в Люксембурге ввели бесплатный проезд для детей и студентов. Учащимся достаточно предъявить в билетную кассу документ о зачислении в вуз. При его наличии оформляется специальный электронный билет, действующий в течение одного учебного года. Пассажиров в столице герцогства обслуживает обширная сеть общественного транспорта. Автобусные перевозки осуществляет компания Autobus municipaux de la Ville de Luxembourg ("Муниципальные автобусы Люксембурга").