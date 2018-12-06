Это будет делаться на двусторонней основе, отметил министр туризма Джозеф Алфонс Каннантханам.
Индия рассматривает возможность введения пяти- и десятилетних многоразовых виз, в том числе и для туристов.
Об этом сообщил глава министерства туризма Индии, государственный министр Джозеф Алфонс Каннантханам,передает ТАСС.
"Мы ввели электронные визы - это очень просто и удобно, вы заполняете форму, и ваша виза у вас на электронной почте за 24 часа. Процедура получения индийской туристической визы в настоящее время одна из наиболее простых в мире. Как я уже говорил об этом и нашему министерству внутренних дел, необходимо ввести еще и многоразовые долгосрочные визы. Сегодня наша турвиза выдается на короткий срок - 60-90 дней, но нам нужны долгосрочные многоразовые визы: десятилетние, пятилетние", - сказал государственный министр.
Он отметил, что при этом Индия готова действовать на двусторонней основе: то есть вводить такие визы только со странами, которые в ответ введут подобные визы для индийских граждан.
Министр отметил, что министерство туризма Индии также готово обсуждать проблему чартерных рейсов, по которым турист, прилетевший чартером, должен также улететь чартером этого авиаперевозчика. "Если туроператоры из России напишут нам официально и сообщат, какие проблемы есть с чартерными рейсами, давайте обсудим. Пусть к нам обратятся, мы готовы все обсуждать!" - сказал Каннантханам.
В настоящее время пассажирам туристических чартерных рейсов можно вылетать из Индии только чартером этой авиакомпании, что создает проблемы: если турист прилетел чартером и хочет остаться подольше, он уже не может купить билет на обычный авиарейс. Это индийское правило подчас создает проблемы для туроператоров и турагентств.
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