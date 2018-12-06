Умерла народная артистка РСФСР Галина Анисимова

Народная артистка РСФСР Галина Анисимова, старейшая актриса Московского театра имени Маяковского, умерла в возрасте 89 лет.

"В созвездии прославленных звезд Театра им. Вл. Маяковского она занимает свое место, но главное — выделяется таким отношением к профессии, которое делает эту профессию призванием", — говорил об артистке режиссер Андрей Гончаров ,передает IZ.

О дате и времени прощания пока не сообщается.

Анисимова училась во ВГИКе на курсе Бориса Бабочкина и Нины Алисовой, а затем перешла в театральное училище им. Щукина, где прошла курс Цецилии Мансуровой — легендарной исполнительницы роли принцессы Турандот.

После окончания обучения артистка навсегда связала свою жизнь с Театром Маяковского, сыграв десятки ведущих ролей в самых разных пьесах. Как отметили в театре, она до последних дней блистала на сцене.

Также Анисимова известна по ролям в фильмах "Простая девушка", "Жизнь Клима Самгина", "День полнолуния" и др.