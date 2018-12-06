Tesla Model 3 выходит на европейский рынок

Автомобиль поступит на рынки Испании, Голландии, Франции и Швеции. Доставить электрокар должны в феврале будущего года.

Компания Tesla объявила о выходе на европейский рынок своего седана Model 3. Автомобиль должен вскоре появиться в Испании, Голландии, Франции и Швеции, передает Корреспондент.

Доставить электрокар в эти страны должны в феврале 2019 года. Производитель уже начал прием заказов на автомобиль.

Сообщается, что европейцам будут предложены две полноприводных модификации авто - Long Range и Performance. При этом новый базовый вариант седана Mid Range, который не так давно поступил на рынки США, в Европе пока предлагаться не будет.

Пробег Model 3 Long Range в европейской версии составит до 540 километров на одном заряде. У модификации Performance этот показатель составит 444 километра.

Автомобили может разгоняться до "сотни" за 3,7 секунды, при этом максимальная скорость составит 250 км/час.

Также сообщается о мультимедиасистеме с горизонтально установленным 15,4-дюймовым дисплеем в базовых версиях автомобиля.

Стоимость электрокаров будет стартовать от 70 тысяч евро.