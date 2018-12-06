Снятый на iPhone фильм получил престижную премию

Лента удостоилась награды Turner Prize 2018 - одной из престижнейших в области современного искусства.

Шотландка Шарлотта Проджер стала лауреатом одной из престижнейших премий в области современного искусства за свою ленту, снятую на iPhone. В частности, ее работа удостоилась награды Turner Prize 2018,передает Корреспондент.

Работа Проджер представляет собой два автобиографических фильма, в которых идет речь о каминг-ауте автора, проживающей на то время в шотландской глубинке.

На съемки картин она потратила около года, используя при этом iPhone. Продолжительность лент составляет 33 минуты.

В работах Проджер, получивших название Bridgit и Stoneymollan Trail, исследуются среда, язык, а также индивидуальные особенности людей-квир.

За ленты ей также была вручена денежная призовая сумма в размере 32 тысяч долларов.