Лента удостоилась награды Turner Prize 2018 - одной из престижнейших в области современного искусства.
Шотландка Шарлотта Проджер стала лауреатом одной из престижнейших премий в области современного искусства за свою ленту, снятую на iPhone. В частности, ее работа удостоилась награды Turner Prize 2018,передает Корреспондент.
Работа Проджер представляет собой два автобиографических фильма, в которых идет речь о каминг-ауте автора, проживающей на то время в шотландской глубинке.
На съемки картин она потратила около года, используя при этом iPhone. Продолжительность лент составляет 33 минуты.
В работах Проджер, получивших название Bridgit и Stoneymollan Trail, исследуются среда, язык, а также индивидуальные особенности людей-квир.
За ленты ей также была вручена денежная призовая сумма в размере 32 тысяч долларов.
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