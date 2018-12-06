Во взломе сети Marriott нашли "китайский след"

Найдены инструменты, методы и процедуры, ранее использовавшиеся в атаках, приписываемых китайским хакерам.

Злоумышленники, взломавшие компьютерную сеть гостиничной группы Marriott International могли собирать информацию для разведки КНР, сообщает Корреспондент.

Следователи, проводящие расследование инцидента, обнаружили хакерские инструменты, методы и процедуры, ранее использовавшиеся в атаках, приписываемых китайским хакерам.

Все это может свидетельствовать о том, что взлом осуществляли китайские хакеры, не преследовавшие финансовый интерес, а собиравшие информацию с целью шпионажа для Пекина, отмечает агентство.

При этом источники агентства не исключают, что за инцидентом стоял кто-то еще, т.к. доступ к инструментам взлома был открыт и другим возможным участникам, а некоторые элементы были просто выложены в Интернет.

Кто же на самом деле стоит за взломом базы данных гостиничной сети, выяснить проблематично, т.к. в компьютерных сетях Marriott с 2014 года могли одновременно работать несколько хакерских групп.

Ранее стало известно, что данные 500 млн гостей гостиниц Marriott International по всему миру могли оказаться в руках злоумышленников.