"В результате падения мужчина был сильно ранен. После этого в квартире, из которой выпрыгнул мужчина произошел взрыв, пострадали три человека", - сообщила журналистам пресс-секретарь инспектората полиции уезда Бистрица-Нэсэуд Крина Сырб.

В пресс-службе Скорой помощи уточнили, что из-за полученных травм мужчина скончался в больнице.

«Он был доставлен в больницу в критическом состоянии с переломами ребер и костей тазовой области, а также повреждением поджелудочной железы, вызванными падением с высоты, мужчина впал в глубокую кому и умер», - сообщила в четверг в комментарии агентству Mediafax пресс-секретарь больницы Скорой помощи уезда Бистрица-Нэсэуд Камелия Стругарь.

По данным следствия, мужчина установил в своей квартире самодельное взрывное устройство, которое должно было сработать во время прихода его жены. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда супруга входила в квартиру со спасателями. В результате вместе с женщиной пострадал пожарный.