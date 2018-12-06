Ранее сообщалось, что компания S7 Space разрабатывает собственную многоразовую ракету на основе эскизного проекта ракеты "Союз-5"
Российская компания "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проекта "Морской старт") получила лицензию на осуществление космической деятельности в части создания и модернизации ракет-носителей и иных средств выведения, их составных частей и комплектующих. Об этом сообщается на ее сайте в четверг,передает ТАСС.
"В настоящее время в компании ведется разработка коммерческой ракеты-носителя с элементами многоразового использования. Этой задачей в ООО "С7 космические транспортные системы" занимается команда инженеров под руководством заместителя генерального директора - главного конструктора средств выведения Игоря Радугина (перешел в компанию из РКК "Энергия" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что компания S7 Space разрабатывает собственную многоразовую ракету на основе эскизного проекта ракеты "Союз-5" (создается РКК "Энергия"). Носитель в компании получил условное название "Союз-7" и "Союз-7SL" (Sea Launch - "Морской старт").
"Морской старт" - комплекс, состоящий из морской и ракетно-космической частей, а также наземной инфраструктуры. Морской комплекс - это плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями. Суда базируются в штате Калифорния, США. Запуски проводятся из экваториального района Тихого океана вблизи острова Рождества.
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