S7 Space получила лицензию на создание и модернизацию ракет-носителей

Ранее сообщалось, что компания S7 Space разрабатывает собственную многоразовую ракету на основе эскизного проекта ракеты "Союз-5"

Российская компания "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проекта "Морской старт") получила лицензию на осуществление космической деятельности в части создания и модернизации ракет-носителей и иных средств выведения, их составных частей и комплектующих. Об этом сообщается на ее сайте в четверг,передает ТАСС.

"В настоящее время в компании ведется разработка коммерческой ракеты-носителя с элементами многоразового использования. Этой задачей в ООО "С7 космические транспортные системы" занимается команда инженеров под руководством заместителя генерального директора - главного конструктора средств выведения Игоря Радугина (перешел в компанию из РКК "Энергия" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания S7 Space разрабатывает собственную многоразовую ракету на основе эскизного проекта ракеты "Союз-5" (создается РКК "Энергия"). Носитель в компании получил условное название "Союз-7" и "Союз-7SL" (Sea Launch - "Морской старт").

"Морской старт" - комплекс, состоящий из морской и ракетно-космической частей, а также наземной инфраструктуры. Морской комплекс - это плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями. Суда базируются в штате Калифорния, США. Запуски проводятся из экваториального района Тихого океана вблизи острова Рождества.