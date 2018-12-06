Два редких автомобильных номера проданы на аукционе в Лондоне за $380 тыс

Участники аукциона также обратили внимание на выставленную на торги табличку "1 IOU". Она была продана за $26,3 тыс.

Два уникальных автомобильных номерных знака - "SW1", идентичный почтовому индексу центрального района Лондона, где расположены здание парламента Великобритании и Букингемский дворец, и его вариация "1SW" ушли с молотка на английском аукционе Coys за £300 тыс. (более $380 тыс.),передает ТАСС.

Такая стоимость, по словам представителя торгового дома, объясняется "огромным интересом коллекционеров к району Лондона, где вершится современная история Соединенного Королевства, связанная с Brexit".

Британское правительство сумело согласовать все условия выхода из ЕС с Брюсселем, но теперь официальный Лондон подошел к важнейшему рубежу. Проект утвержденной в бельгийской столице сделки с ЕС должен быть одобрен 11 декабря Вестминстером. В противном случае королевство столкнется с очень неприятными последствиями.

Автовладельцы, коллекционеры и инвесторы обратили пристальное внимание и на выставленную на торги табличку "1 IOU", что можно было бы перевести как "я твой должник". Она продана за £20,7 тыс. ($26,3 тыс.).

Ранее табличка с номером RR1, который украсил бы любой автомобиль Rolls-Royсе, - продана на аукционе Bonhams в Англии за £460 тыс. (более $600 тыс.). Автомобильный номер приобрел коллекционер, имя которого не называется. В нынешнем году регистрационный знак F1, ассоциируемый с самыми зрелищными автогонками "Формула-1", был выставлен на торги за £5 млн ($6,5 млн).

Четыре года назад знак "25 0" был продан на торгах в Великобритании за £518 тыс. ($676 тыс.).

В 2017 в Соединенном Королевстве было приобретено около 375 тыс. оригинальных номеров, что на 12% выше по сравнению с предыдущим годом. Цена желания иметь особенный номер подскочила за последние годы в десятки раз. Согласно оценкам Ассоциации дилеров редких номеров, от 10 до 20% автомобилей в Великобритании имеют персонализированные номера.