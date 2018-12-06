Гражданский активист иронично советует Майе Санду обратиться на автосервис

Заявление лидера ПДС Майи Санду о, якобы, покушении на ее убийство, вызвало иронию и насмешки не только у рядовых пользователей интернета, но и у гражданского активиста - лидера экономической платформы «Содружество» Вячеслава Валько.

Напомним, в одном из недавних интервью Майя Санду заявила, что находясь за рулём автомобиля, поняла, что передвигается с раскрученным колесом. И хотя лидер оппозиционной партии не стала называть того, кто, по её мнению, стоит за этим "покушением", Санду дала понять, что это ещё раз подтверждает, насколько власть ее боится.

Вячеслав Валько, в свою очередь, посоветовал политику поехать на автосервис, напомнив, что дороги в стране стали делать относительно недавно.

"Maia Sandu учитывая сколько вы ездите по стране, я бы Вам порекомендовал чаще посещать наши автосервисы.Ведь дороги начали ремонтировать только в этом году. Не забывайте также менять масло в двигатели, а еще следить за тормозными колодками... Одним слово, не забывайте про техобслуживание машины, тогда у вас точно ничего не будет болтаться",- написал в Facebook гражданский активист.

Sfârşitul conversaţiei

Scrie un mesaj...