Как пояснили в компании, удаленная информация включала в себя текстовые публикации, видео, фото и аудиозаписи. Кроме того, соцсеть заблокировала свыше 1,8 миллиона уникальных профилей и 11,3 тысячи сообществ, через которые такие материалы распространялись, добавили в пресс-службе "ВКонтакте",передает РИА Новости.

Отдельно за этот период соцсеть удалила больше 300 тысяч единиц контента, связанного с пропагандой насилия в школах. Также заблокировано свыше 8,6 тысячи уникальных профилей и более 500 сообществ, где распространялась эта информация, говорится в сообщении.

Кроме того, "ВКонтакте" анонсировала запуск раздела "Центр безопасности" — vk.com/safety. "В этом разделе пользователи социальной сети могут узнать, что делать, если они столкнулись с угрозами, оскорблениями или недостоверной информацией. Отдельное внимание "ВКонтакте" уделили вопросам детской безопасности — подготовили советы для детей и родителей, а также рассказали о борьбе с поощрением насилия в школах, самоубийств и детской эксплуатации", - объяснили в компании.

В прошлом году СМИ писали, что в социальных сетях активно распространилась виртуальная игра, которая склоняла детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России. В соцсетях ВКонтакте и в Instagram стали появляться картинки с китами, плывущими в океане, снабженные хэштегами "синий кит", "разбуди меня в 4:20", "я в игре", "тихий дом". Вступившим в группу детям предлагали принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становилось самоубийство.