У ЕАЭС может появиться собственная платежная система

Центробанки стран-участниц союза также работают над концепцией формирования общего финансового рынка.

Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза. Об этом председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян рассказал журналистам по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета,передает Тасс.

"Формирование платежной системы и осуществление взаимных платежей - одна из инициатив, которая обсуждается сегодня комиссией", - сказал он.

По словам Саркисяна, Центробанки стран-участниц союза разрабатывают концепцию формирования общего финансового рынка. К этой теме ЕЭК вернется после завершения работы ЦБ, добавил Саркисян.