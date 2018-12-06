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ОПЕК сократит добычу нефти на миллион бареллей в сутки
// фото: REUTERS
16:59, 06 Dec 2018
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Организация стран — экспортёров нефти (OPEC) готова сократить добычу "черного золота" на 0,9-1 миллиона баррелей в сутки и ждет подобного решения и от других государств, не входящих в международный картель.

Сообщило агентство Reuters, ссылаясь на одного из делегатов проходящей 5-7 декабря в Вене встречи министров стран, входящих в OPEC,передает Vesti.

Собеседник агентства подчеркнул, что предварительно решено сократить добычу нефти, но точная цифра уменьшения пока точно не определена.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех проинформировал мировую общественность о том, что страны OPEC могут поддержать снижение добычи на один миллион баррелей ежесуточно.

Сокращение предполагается начать в 2019 году, для того, чтобы избежать переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана.




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