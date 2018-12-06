С северокорейского ТВ пропала знаменитая "рыдающая" диктор в розовом

Западные СМИ обратили внимание на то, что из эфира телевидения КНДР пропала "дама в розовом" — известная еще с 1970-х годов ведущая Ли Чхун Хи.

За манеру подачи новостей ее называли "рыдающий диктор". Когда она читала новости о лидерах КНДР, ее голос дрожал от умиления, а когда о врагах, то тоже дрожал, но уже от гнева,передает Vеsti.

Именно ей на протяжении десятилетий доверяли новости первостепенной важности, именно она (в тех случаях – вся в черном) сообщала о смерти в 1994 году Ким Ир Сена, а в 2011 – его сына Ким Чен Ира.

Недавно 75-летняя Ли Чхун Хи официально ушла на пенсию, но оповещение граждан КНДР о военных и трудовых триумфах страны по-прежнему доверяли ей. Однако в последнее время "дама в розовом" из эфира пропала совсем.

Как предполагают эксперты, это может быть связано с политикой нынешнего лидера Северной Кореи: Ким Чен Ын взял курс на модернизацию, что коснулось и телевидения.

В сентябре в Пхеньяне появилась новая студия новостей с современным оборудованием, обновился – омолодился и штат главных дикторов Северной Кореи.