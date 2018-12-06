Компания Audi с пятницы начнет отзыв в свои мастерские почти 64 тысячи автомобилей с дизельными двигателями (V-TDI), сообщает пресс-служба компании.
"Акционерное общество Audi с завтрашнего дня в Германии начнет отзыв почти 64 тысячи автомобилей с дизельными двигателями V-TDI", - говорится в сообщении. Как добавили в компании, Федеральное ведомство автомобильного транспорта (KBA) позволило Audi провести обновление программного обеспечения двигателя. Это касается 103,5 тысячи автомобилей серии A6, A7 Sportback и A8, а также SUV Q5 и SQ5 TDI,передает РИА Новости.
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ВЕСЫ
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md