Автобус детской команды по баскетболу столкнулся с грузовиком в США, есть жертвы

В результате ДТП два человека погибли, восемь девочек были госпитализированы с различными травмами.

Автобус с игроками женской школьной команды по баскетболу столкнулся с грузовиком в окрестностях американского города Блумингтона,передает Life.

Смертельное ДТП произошло в ночь на четверг. Водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом.

В результате аварии скончался 34-летний водитель грузовика и 72-летний волонтёр, сопровождавший детскую баскетбольную команду.Восемь школьниц были госпитализированы с различными травмами.

По данным телеканала, жизни девочек ничего не угрожает. Водитель автобуса был доставлен в больницу на вертолёте, информация о его состоянии не уточнялась.