Ученые рассказали, как ускорить обмен веществ

Ученые из медцентра Техасского университета (США) доказали, что даже разовая тренировка слабой интенсивности ускоряет процесс обмена веществ.

Специалисты провели эксперимент на мышах, которые три раза "бегали" в колесе по двадцать минут. После этого ученые выяснили, что физические упражнения влияют на активность клеток нервной системы, участвующих в регуляции аппетита и приема пищи. Тренировки ускоряют нейроны POMC действие которых связано со снижением аппетита и быстрым "сжиганием" энергии и замедляют нейроны AGRP, которые тормозят метаболизм,передает РИА Новости.

Ученые отмечают, что эффект от одной зарядки сохраняется на протяжении двух дней. При этом его можно продлить, если заниматься спортом чаще.