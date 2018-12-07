Во Флорештах при храме открыли социальную столовую

Более 200 жителей Флорешт с небольшим доходом теперь будут бесплатно обедать в местной социальной столовой. Открыли ее при церкви Святого иерарха Митрофана. Она будет работать каждое воскресенье. Местные жители смогут проводить в ней и поминки.

"Хорошо, если после погребения поминки будут проводить здесь. А то пока их проводят в заведениях, и бывает, что там устраивают танцы", - сказал настоятель церкви Святого Митрофана Ион Зэмбряну.

"Для нас, стариков, это очень важно. Когда поминки или другое, мы всегда здесь."

"Здоровья и долгих лет ктиторам и спонсорам."

"Думаю, во Флорештах - это первая такая столовая. Надеюсь другие возьмут пример, и такие столовые откроются и в других местах."

Построили столовую при финансовой поддержке депутата демократа Евгения Никифорчука. Это уже вторая столовая во Флорештском районе, открытая при его содействии.

"Я очень ценю вклад церкви в социальную жизнь. Миссию этого храма и и отца Иона, которые открыли эту социальную столовую, для тех, кто нуждается в большем внимании с нашей стороны", - сказал депутат ДПМ Евгений Никифорчук.

Внесла свою лепту и местная администрация.

"К счастью, у нас уже две социальные столовые при церквях. Первая открылась два месяца назад в селе Хыртоп", - сказал председатель Флорештского района Штефан Паниш.

Строительство столовой обошлось в полтора миллиона леев.