Минфин организует курсы для бухгалтеров госучреждений

Бухгалтерам госучреждений помогут пересчитать зарплаты бюджетникам. Минфин проведет для них недельные курсы в Кишиневе, Бельцах и районных центрах.

"Мы мобилизовали целую команду лучших специалистов министерства финансов и подведомственных структур. Каждый из специалистов обучит работников 20-25 учреждений", - сказал госсекретарь министерства финансов Ион Кику.

Устраивают курсы, чтобы исключить ошибки в расчетах и задержки в выплате повышенных окладов.

"Мы не хотим, чтобы бюджетникам задержали зарплаты по вине руководства или бухгалтеров. Важно, что каждый сотрудник получил деньги строго в установленные сроки", - сказал Ион Кику.

В среду в минфине открыли горячую линию по реформе системы оплаты труда. За день на нее поступило около 70 звонков.

"Вопросы разные. Большинство - о конкретном расчёте зарплаты для каждой должности отдельно", - сказала глава управления министерства финансов Раиса Гилан.

Зарплаты 1 декабря подняли почти двумстам тысячам бюджетников. Больше всего выросли оклады персонала детских садов и больниц. О реформе в конце октября объявил председатель Демпартии Влад Плахотнюк. Он уточнил, что бюджетники получат и традиционные премии.