Тарантино тайно готовит телесериал

Американский режиссер, продюсер и сценарист Квентин Тарантино может готовиться к съемкам телесериала — на это указывают одинаковые имена персонажей из его последнего фильма «Однажды в Голливуде» и классического сериала-вестерна телеканала CBS, пишет The Hollywood Reporter.

В издании отметили, что одного из персонажей «Однажды в Голливуде» зовут Скотт Лансье — точно такая же фамилия служила названием классическому вестерну, который выходил на экраны с 1968 по 1970 годы, передает Газета.ru.

THR узнал, что Тарантино проводил переговоры со вдовой правообладателя сериала «Лансье», однако их итог в данный момент остается неизвестным.