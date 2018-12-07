В Люксембурге отменят плату за проезд в общественном транспорте

Люксембург станет первым в мире государством с бесплатным общественным транспортом. Со следующего лета в этой стране отменят плату за проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах.

Таким образом власти намерены решить проблему пробок на дорогах. В герцогстве проживают 600 тысяч человек, еще несколько сотен тысяч ежедневно приезжают туда на работу из соседних стран.

Сейчас проезд в общественном транспорте Люксембурга стоит 2 евро за 2 часа.