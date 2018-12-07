Чемпионами Молдовы по греко-римской борьбе стали Виктор Чобану и Дониор Исламов

Чемпионат Молдовы по греко-римской борьбе собрал сильнейший состав участников. В Кишинев приехали призеры различных международных турниров.

Среди них вице-чемпион мира среди взрослых Виктор Чобану, победитель молодежного чемпионата мира для борцов до 23 лет Даниел Катарага и бронзовый призер чемпионата Европы среди взрослых Дониор Исламов.

Если Чобану и Исламов подтвердил статус фаворитов и стали чемпионами в своих весовых категориях, то Катарага не смог выйти на финальный поединок с Игорем Бешлягой.

"Участвую, как и все борцы. Чемпионат мира или чемпионат Молдовы - значения не имеет. Стараюсь всегда быть в форме".

"Мой соперник в финале - хорошо подготовленный борец. Он младше меня, но все равно это очень хороший соперник".

Чемпионами также стали Денис Деляну, Ион Бакалу, Анатолий Попов, Виктор Бузу, Виорел Бурдужа, Ливиу Малуда и Анатолий Молдовану.

В чемпионате Молдовы по греко-римской борьбе участвовали 80 борцов в десяти весовых категориях.





