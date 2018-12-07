Взрывные устройства в здании штаб-квартиры Time Warner и редакции CNN не обнаружили

Управление городской полиции сообщило об открытии входа в здание.

Сообщения о наличии самодельных взрывных устройств в здании в центре Нью-Йорка, где расположены торговый центр, штаб-квартира корпорации Time Warner и редакция телеканала CNN, не подтвердились. Людям разрешено вернуться в это здание под номером 25, расположенное на Колумбус-серкл, сообщило в четверг Управление городской полиции,передает ТАСС.

"Ради предосторожности был эвакуирован дом по адресу: Колумбус-серкл, 25. Сотрудники управления полиции завершили осмотр здания и признали, что внутри все безопасно. Вход в здание снова открыт, ограничения на проход пешеходов и движение транспорта по 58-й улице сняты", - уточнили правоохранители в своем Twitter.

Как передавала телекомпания NBC, поводом для тревоги послужил телефонный звонок неизвестного, который утверждал, что в здании Time Warner заложены пять взрывных устройств.

В конце октября в этом же здании также объявляли эвакуацию в связи с тем, что в него поступила посылка с самодельным взрывным устройством. Пакет предназначался бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который после ухода с госслужбы нередко выступает в эфире CNN, а также работает комментатором в телекомпаниях NBC и MSNBC.