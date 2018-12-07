Суд Печенгского района Мурманской области приговорил двух граждан Эритреи, которые летом этого года пытались незаконно попасть из России в Норвегию по паспортам болельщиков, к восьми месяцами лишения свободы в колонии общего режима, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В судебном заседании установлено, что граждане Эритреи въехали в Российскую Федерацию по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. При этом целью их визита было желание въехать в Королевство Норвегия в поисках лучшей жизни", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что по пути к государственной границе России с Норвегией эритрейцы избавились от идентифицирующих их личность документов. Однако переправиться в Норвегию поклонники мундиаля не смогли, так как были обнаружены и задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России непосредственно после пересечения первого рубежа инженерно-технических сооружений.