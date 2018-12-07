В центре Афин произошли столкновения

В центре Афин произошли столкновения после мирного шествия, в котором приняли участие около 1700 человек.

В центре Афин после мирной акции, посвященной 10-летию убийства полицейским 15-летнего подростка, произошли столкновения,передает Корреспондент.

Отмечается, что протестующие в Афинах создали огромную горящую баррикаду и забросали полицейских "коктейлями Молотова", камнями.

"Также протестующие подожгли машину. Полиция ответила слезоточивым газом и водяной пушкой", - говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что в Афинах задержаны 35 человек, трое получили ранения, в том числе двое полицейских.

Греческая полиция привлекла к мерам по усилению безопасности в центре Афин более 2500 сотрудников. Также была закрыта главная станция ​​метро на центральной площади Синтагма.