Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome

Microsoft официально подтвердила появившиеся ранее на этой неделе слухи: браузер Edge, который она поставляет вместе с Windows 10 и (тщетно) настоятельно рекомендует использовать по умолчанию, кардинально изменится. Программную основу приложения полностью поменяют, использовав разработанный Google алгоритм отрисовки веб-страниц Blink и движок JavaScript V8. С точки зрения "начинки" Edge станет малоотличим от Chrome.

Кроме того, в Microsoft объявили, что собираются выпустить свой браузер и для компьютеров Apple. Последний раз разработчик Windows обновил свой Internet Explorer для платформы Mac более 15 лет назад. Выйдут версии Edge, ранее доступного только в Windows 10, и для устаревших, но до сих пор широко используемых Windows 7 и Windows 8,передает Hitech.

Поставлявшийся "в нагрузку" к Windows 10 браузер Microsoft так и не смог стать популярным. Из-за использования в нем собственных механизмов отрисовки сайтов и выполнения JavaScript многие страницы, адаптированные в первую очередь под самый популярный в мире браузер — Chrome — отображались в нем некорректно. При этом, поскольку аудитория Edge оставалась крошечной, у разработчиков сайтов не было мотивации адаптировать код под него.

Обновленный браузер Microsoft сохранит в целом нынешний дизайн и функции, однако частичный переход на код open-source проекта Chromium позволит ему без проблем отображать любые сайты. При этом браузер будет совместим с широким ассортиментом дополнений, созданных для Chrome и "родственных" ему браузеров. В Microsoft также обещают сохранить в Edge технологии обеспечения совместимости со старыми, разработанными еще для Internet Explorer корпоративными сайтами и веб-приложениями.

"В итоге мы хотим улучшить интернет-опыт для различных аудиторий пользователей, — пишет Джо Белфиоре, вице-президент Microsoft, курирующий ключевые программные продукты. — Использующие Edge увидят улучшенную совместимость с любыми сайтами, при этом получая максимальную автономность мобильных компьютеров и интеграцию с "железом" самых разных Windows-устройств. А разработчики получат менее фрагментированную веб-платформу для тестирования своих сайтов, гарантирующую меньше проблем и большую удовлетворенность посетителей веб-страницами".