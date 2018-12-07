Американская компания The Boring Company отложила до 18 декабря открытие и демонстрацию подземного транспортного туннеля под Лос-Анджелесом (штат Калифорния). Об этом написал в Twitter американский предприниматель Илон Маск, которому принадлежит данная фирма ,передает ТАСС .

В октябре Маск сообщил, что туннель, задуманный им как альтернатива традиционным видам общественного транспорта, откроется 10 декабря. Теперь, как он пояснил, данные планы скорректированы. "Запуск - 18 декабря", - отметил предприниматель, добавив, что "будет больше, нежели открытие туннеля".

По словам бизнесмена, компания, в частности, представит автономные транспортные средства, а также лифты, связывающие туннель с поверхностью. Маск не представил подробностей относительно данных новинок и принципов их работы. Он также не уточнил, будут ли указанные системы просто продемонстрированы публике или их запустят в эксплуатацию.