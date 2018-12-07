В "Яндекс.Навигаторе" появилась возможность оплатить заправку автомобиля

Отмечается, что в приложении нет комиссии и топливо будет стоить столько же, сколько и на кассе.

В "Яндекс.Навигаторе" появились функция, с помощью которой пользователи навигационного приложения могут оплатить заправку, не выходя из автомобиля. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе "Яндекса",передает ТАСС.

"Навигатор подскажет, на каких АЗС есть нужное топливо, построит оптимальный маршрут, а на самой заправке предложит выбрать номер колонки, тип топлива и его количество", - рассказали в компании.

Отмечается, что в приложении нет комиссии и цена топлива будет такой же, как и на кассе. Оплата производится с помощью банковской карты. Заправки, на которых доступна оплата в "Яндекс.Навигаторе", указаны в приложении в категории "АЗС с оплатой". Речь идет о более тысячи заправок сетей ЕКА, "Нефтьмагистраль", "Радуга и партнеры", Петербургская топливная компания и других региональных сетей в городах-миллионниках.

Пока оплатить заправку дистанционно могут только пользователи устройств на операционной системе Android, однако функция будет доступна и на iOS.