В районе Центрального рынка оборудовали парковку

С незаконной парковкой в районе столичного Центрального рынка покончено. Там на улице Варлаама на участке между улицами Тигиной и Болгарской обустроили стоянку для транспорта. Пользоваться ею могут только водители микроавтобусов и те, кто приехал на рынок за покупками. Ион Мереуцэ уже восемь лет работает водителем маршрутки Кишинев-Бухарест. Он говорит, до сих пор найти место для транспорта было сложно.

"Очень трудно было с парковкой. Останавливались посреди дороги и ждали очереди, чтобы подъехать к платформе. Несколько раз даже штрафовали за это", - сказал водитель автобуса Ион Мереуцэ.

Теперь говорит он, стало намного проще парковаться.

"Был приятно удивлен, когда увидел парковщика, который указывает, где есть свободное место, где можно припарковаться без проблем", - сказал Ион Мереуцэ.

На улице Варлаама освободились обе полосы движения, поскольку все водители паркуются по правилам.

"Намного удобнее. Много места, легче выезжать".

"Здесь навели порядок. Теперь нам легче."

По словам администрации предприятия "Вокзалы и автостанции", теперь у них на парковке появилось 23 дополнительных места. Кроме того, по периметру установили видеокамеры.

"Ежедневно с Центрального вокзала осуществляется 1200 выездов. Нам не хватало площади. Теперь все четко, все на своих местах, все под контролем, как следствие, растут и доходы", - сказал администратор предприятия "Вокзалы и автостанции" Сергей Попович.

А директор Центрального рынка говорит, что благодаря обустроенной парковке они избавились от уличных торговцев.

"Уличная торговля уже достигла такого уровня, когда продавцы стояли прямо на проезжей части. Они мешали работе как вокзала, так и рынка", - сказал директор Центрального рынка Октавиан Бивол.

Покупатели и водители изменения приветствовали.

"Для водителей очень хорошо. Это очень хорошее дело."