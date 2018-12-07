Англичанин случайно купил 4000-летнюю чашу на блошином рынке

Мужчина использовал ее в качестве подставки для зубных щеток.

Несколько лет назад Карл Мартин купил на распродаже чашу и горшок за $5, сообщает LiveScience. Оказалось, что глиняная чаша с изображением антилопы относится к хараппской цивилизации, которая пережила свой расцвет между 2600 и 1900 годами до н.э,передает Моя Планета.

Мартин не смог сразу оценить значимость своего приобретения: "Я использовал чашу в ванной, хранил в ней зубную пасту и щетку".Возраст находки раскрылся случайно. Мартин начал работать в аукционном доме и помогал руководителю отдела древностей разгружать лоты: "Я обратил внимание, что многие древние чаши выглядели похоже: те же рисунки, тот же стиль". Экспертный анализ подтвердил, что чаша была сделана в Афганистане 4000 лет назад.