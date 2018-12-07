Прокуратура Токио планирует выдвинуть обвинения против автоконцерна Nissan Motor на фоне продолжающегося расследования предполагаемого занижения суммы вознаграждения экс-председателем совета директоров Карлосом Гоном.
Как ожидается, обвинения в отношении компании, а также Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли будут предъявлены 10 декабря. К тому времени истечет срок содержания под стражей двух подозреваемых,передает Vesti.
22 ноября совет директоров Nissan Motor Co Ltd единогласно проголосовал за отставку Карлоса Гона с поста председателя и за увольнение Келли, после того как они были арестованы 19 ноября.
По данным Nikkei, Гон и Келли отрицают обвинения.
Искажение данных в финансовой отчетности - это преступление, за которое компании могут быть привлечены к ответственности, в дополнение к вовлеченным лицам.
Прокуроры, по-видимому, хотят выдвинуть обвинения против Nissan за то, что компания не помешала предоставлению ложных сведений председателем совета директоров.
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