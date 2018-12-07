Ученые определили основную версию происхождения Земли

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэйвисе (США) приблизились к пониманию процессов, приведших к формированию Земли

Существуют три основных гипотезы о происхождении нашей планеты. В одной из них предполагается, что Земля росла относительно быстро (от двух до пяти миллионов лет), захватывая необходимые для жизни воду и газы из окружающего молодое Солнце облака.

В другой говорится о частицах пыли, которые под облучением Солнце превратились в небесные тела – планетазимали, которые и стали источником нужных соединений.Согласно третьей теории, Земля развивалась медленно и за счет богатых водой, кислородом и азотом метеоритов,передает РИА Новости.

Для того, чтобы определить, какая из идей наиболее близка к истине, ученые проанализировали отношение изотопов неона, которые были захвачены мантией Земли во время формирования планеты. Неон служит резервом для тех газов, в которых выделяется пар, углекислый газ и азот, однако в отличие от этих соединений, на него не влияют химические и биологические процессы. Будучи инертным благородным газом, неон навсегда сохранил информацию о своем происхождении, отмечает профессор Суджой Мукхопадхай.