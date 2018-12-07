Попотеть заранее. Учёные рассказали, как похудеть за выходные без тренировок

Метод проверили на лабораторных мышах. После эксперимента метаболизм у грызунов ускорился на 48 часов.

Исследователи Техасского университета выяснили, что за выходные можно похудеть без занятий спортом. Правда, для этого придётся попотеть заранее. Результаты экспериментов с грызунами опубликовал журнал Molecular Metabolism,передает Life.

Учёные заставляли лабораторных мышей заниматься на беговой дорожке и анализировали влияние упражнений на определённые нейронные связи мозга, которые имеются и у людей. Эксперимент показал, что после тренировок снижается аппетит, ускоряется метаболизм, а также запускается процесс похудения.

Длительность подобного эффекта зависит от интенсивности занятий спортом. По словам учёных, одна часовая тренировка на беговой дорожке снизила аппетит мышей на шесть часов, а метаболизм ускорился на ближайшие 48 часов.

Исследователи пришли к выводу, что благодаря этому эффекту в выходные можно сделать перерыв в занятиях спортом без ущерба для процесса похудения.