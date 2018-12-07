Кевин Харт отказался вести премию "Оскар". Его раскритиковали за старые твиты, оскорбляющие геев

Старые твиты Кевина Харта, направленные против геев, стали публиковать в американской прессе после того, как Американская киноакадемия 5 декабря объявила, что комик станет ведущим церемонии премии "Оскар"в 2019 году.

После этого американская ЛГБТ-организация GLAAD обратилась к Харту, киноакадемии и телеканалу ABC, транслирующему "Оскар", с просьбой обсудить риторику комика. В киноакадемии не ответили на запросы журналистов,передает Медуза.

В одном из твитов 2011 года Кевин Харт написал: "Йоу. Если мой сын вернется домой и попробует поиграть с кукольным домиком моей дочери, то я сломаю это над его головой и скажу: „Прекрати это, гей". Сейчас этот твит удален, но доступно множестводругих сообщений. В 2010 году Харт написал, что чей-то юзерпик в твиттере похож на "гомосексуальную рекламу СПИДа". За год до этого он назвал одного из пользователей твиттера "жирной рожей педика".