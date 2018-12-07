"Горячая линия" для работников бюджетных учреждений по вопросам оплаты труда

Работники бюджетных учреждений, которые имеют неясности и вопросы о реализации Закона о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере могут позвонить по телефону 0 8000 15 25 в Центр информационных технологий в области финансов.

Звонки являются бесплатными и могут осуществляться с любого стационарного или мобильного телефона, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00, передает IPN.



Как отмечается в сообщении для прессы Центра информационных технологий в области финансов, колл-центр регистрирует запросы абонентов и передает их специалистам в соответствующие подразделения Министерства финансов, которые в дальнейшем будут отвечать на вопросы заинтересованных лиц и давать им пояснения относительно нового способа расчета заработной платы в бюджетном секторе.



Законом о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере, вступившим в силу с 1 декабря 2018 года, была создана единая сетка оплаты труда для всех бюджетных учреждений. В течение декабря, бухгалтера этих подразделений получат при расчете заработной платы в соответствии с положениями нового закона методологическую поддержку со стороны группы специалистов, созданной Министерством финансов.