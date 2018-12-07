Издатель Meduza покинет свой пост

Издатель Meduza Илья Красильщик планирует покинуть свой пост. Об изменениях в руководстве проекта объявят в ближайшее время.

Причиной ухода Красильщика из издания источники называют его разногласия с Галиной Тимченко. Она является учредителем и генеральным директором проекта,передает Lenta.

Сотрудникам проекта Meduza сообщили о грядущих "важных" изменениях 7 декабря. Суть анонсируемой информации пока не раскрывается, однако знакомые Красильщика уверены, что речь идет о его увольнении.

Сотрудники редакции Meduza пока никак не комментируют эту ситуацию.

Ранее Красильщик работал на руководящих должностях в издании "Афиша". В 2014 году он стал одним из основателей Meduza. Свою работу в проекте он охарактеризовал как менеджмент "историй", рассказываемых редакцией.