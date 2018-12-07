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Астрономы рассказали, когда начнется следующий пик солнечной активности
// фото: NASA
12:42, 07 Dec 2018
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Частота вспышек на Солнце и вероятность возникновения опасных корональных выбросов будет максимально высокой в 2024 году, в середине следующего цикла активности светила.

Активность Солнца, как показывают наблюдения за последние четыре столетия, меняется циклическим образом с периодом примерно в 11 лет, за время которых число пятен на поверхности светила постепенно падает и растет,передает РИА Новости.
Как объясняют ученые, до недавнего времени Солнце находилось в фазе так называемого "Великого солнечного максимума", в ходе которого активность светила была несколько выше многолетней нормы.
Однако нынешний 24-й цикл, начавшийся в январе 2008 года, оказался рекордно слабым. Одно время астрономы опасались того, что светило впадает в "спячку" навсегда, однако возобновление его активности в 2015 году частично развеяло эти подозрения.
Подобные идеи заставили астрономов задуматься над тем, как давно существуют подобные циклы и могут ли они меняться в принципе.
Нанди и его коллега Прантика Бховмик (Prantika Bhowmik) выяснили, что этого не произойдет, создав новую компьютерную модель Солнца, позволяющую предсказывать уровень его активности по текущему числу пятен на его поверхности, их свойствам и общей конфигурации магнитных полей светила.
Проверив ее работу на десяти прошлых циклах, ученые просчитали то, как будет вести себя светило в 2019-2030 годах. Как показали эти расчеты, Солнце начнет выходить из "спячки" примерно в 2020 году, когда завершится текущий цикл.
Минимальный уровень активности в 2019 году будет чуть выше, чем в начале десятилетия, что выведет светило на уровни, характерные для 1960 и 1970 годов.
Максимальное число пятен на поверхности Солнца будет наблюдаться в 2024-2025 годах. Их количество будет относительно скромным, но все равно оно будет заметно выше, чем во время 24-того цикла. Как отмечают астрофизики, его можно будет сравнить с тем, как вело себя светило в 1920-1930 годах, во время начала "Великого солнечного максимума".
Все это, как отмечает Нанди, говорит о том, что на Земле вряд ли наступит новый ледниковый период и что глобальное потепление замедлится. Наоборот, эти расчеты показывают, что рост активности светила в последующие 10 лет может повысить температуры на Земле и ускорить изменение климата.



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