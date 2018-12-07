Изначально планировалось, что в рамках эксперимента SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station), который ИМБП проводит с международными партнерами, состоится одна краткосрочная изоляция, одна четырехмесячная, один восьмимесячный и один годовой эксперименты,передает РИА Новости

"Программа рассчитана таким образом: сейчас у нас четырехмесячный эксперимент, в следующем году мы планируем начать восьмимесячный. Дальше у нас пойдет три изоляции, каждая длительностью по году. Мы сначала говорили про одну, потом договорились о трех", - сказал Орлов.