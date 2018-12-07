Почти половина гирлянд, которые продают в Молдове, не отвечает нормам безопасности

Почти половина гирлянд, которые продают в Молдове, не отвечает нормам безопасности, что нередко приводит к пожару. Специалисты Агентства по защите прав потребителей проверили продавцов, торгующих праздничной иллюминацией на Центральном рынке. Большинство товара оказалось некачественным.

"Несоответствующая длина провода от первой лампочки до розетки. Должна быть полтора метра, а тут 74 сантиметра, Такие гирлянды нельзя использовать", - сказал специалист НАЗПП Петр Молодчану.

Более того ни у кого из продавцов не оказалось сертификата качества на товар.

"Сертификат качества, это результат лабораторных тестов. Если гирлянды проходят проверку и соответствуют стандартам, тогда их могут выставить на продажу. К сожалению, вы видите, что у них таких документов нет", - сказал Петр Молодчану.

Пока продавцы, торгующие некачественным товаром, получили предупреждение. В следующий раз им грозит до семи тысяч леев штрафа.

- Их надо снять с продажи.

- Снимем.

- Упакуйте, пока не будет сертификата.

- Мы вернем их фирме.

Однако многих покупателей отсутствие сертификатов не смущает. Они готовятся к праздникам, и скупают гирлянды, не задумываясь о безопасности.

"Главное, чтоб была разноцветная. А правила? Даже не знаю, что и сказать."

Но нашлись и более ответственные граждане.

Специалисты призывают граждан покупать рождественскую иллюминацию только в авторизованных магазинах. И не забывать отключать гирлянды после 12 часов их действия.