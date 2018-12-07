Молдова откроет посольство в Ирландии

Активизацию молдо-ирландских отношений, в том числе через посольство Молдовы, которое будет открыто в будущем году в Дублине, обсудили на встрече, которая состоялась вчера во второй половине дня, министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски и государственный министр Ирландии Пол Кехо.

По данным пресс-службы МИДЕИ, министр Тудор Ульяновски поблагодарил ирландское правительство за открытость к углублению политического, торгово-экономического и социального диалога с нашей страной, отметив, что с началом дипломатической миссии Молдовы в Дублине будут созданы предпосылки, необходимые для полного использования потенциала молдавско-ирландского сотрудничества. «Большое число нашей диаспоры в Ирландии является доказательством культурной привлекательности и экономической модели Ирландии для наших граждан, и в этом смысле мы хотим создать устойчивое партнерство, основанное на взаимовыгодных проектах, на благо наших граждан», - подчеркнул министр Тудор Ульяновски, приветствуя в то же время решение ирландского правительства открыть почетное консульство в Кишиневе, передает Молдпрес.

Государственный министр Ирландии высоко оценил новые перспективы, которые разрабатываются в целях активизации диалога между двумя странами, особенно в контексте празднования 20-летия со дня установления молдавско-ирландских дипломатических отношений в 2019 году. В этой связи министр Пол Кехо пригласил главу молдавской дипломатии посетить Дублин в ближайшее будущее для проведения ряда встреч с ирландскими официальными лицами.