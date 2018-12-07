Андриан Канду принял участие в открытии Делового совета Молдова - США

Спикер парламента Андриан Канду принял участие в Вашингтоне в открытии молдавско-американского Делового совета.

Андриан Канду отметил значимость Совета, который будет стимулировать дискуссии между бизнес-сообществом Соединенных Штатов и ​​Республики Молдова, указав на существующие торговые возможности и возможность капитализировать потоки двусторонних инвестиций. Среди областей, представляющих большой интерес для нашей страны, спикер Парламента упомянул ИТ-сектор и агропродовольственную продукцию. По его словам, Молдо-американский деловой совет укрепит двустороннее трансатлантическое партнерство в торгово-экономическом аспекте, передает Молдпрес.

Первое заседание молдавско-американского Делового совета состоялось на полях третьего заседания Совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Молдовой и США. Целью этого Совета является содействие экономическому обмену, поддержка инвесторов и поддержка экономических операторов в двух странах.



Председатель парламента находится 4-8 декабря с рабочим визитом в Вашингтоне.