Установленную в центре Неаполя рождественскую ель украли "на дрова"

Рождественская ель, установленная в торговой галерее Умберто в центре Неаполя, была "традиционно" украдена спустя несколько дней после установки, предположительно злоумышленники хотели пустить праздничное дерево на дрова, сообщает газета Repubblica.

Как пишет издание, в распоряжение которого попали фотографии с места происшествия, рождественская ель в галерее простояла не больше трех дней, после чего неизвестные спилили дерево под корень и увезли в неизвестном направлении, оставив лишь кадку.

Кражу ели предположительно осуществила банда вандалов, собирающих дрова для большого праздничного костра 17 января в честь Святого Антонио, передает РИА Новости