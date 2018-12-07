Жертвами ДТП в мире за год стали 1,35 млн человек

Каждые 24 секунды в ДТП погибает один человек. Более четверти всех жертв приходится на пешеходов и велосипедистов.

За минувший год во всем мире в результате ДТП погибли около 1,35 млн человек. Об этом говорится в докладе о глобальной дорожной безопасности за 2018, который опубликовала в пятницу, 7 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),передает Корреспондент.

Отмечается, что в дорожных авариях каждые 24 секунды жизни лишается один человек. Более четверти всех жертв приходится на пешеходов и велосипедистов.

Наиболее часто в ДТП со смертельным исходом попадали молодые люди – в возрасте от пяти до 29 лет.

"Это – недопустимо высокая цена, которую мы платим за мобильность передвижений. Оправдания бездействию не существует. Речь идет о проблеме, у которой есть проверенные решения", – заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

При этом отмечается, что если принять во внимание темпы глобального прироста населения и продолжающуюся автомобилизацию, то в целом можно говорить о некоей стабилизации тенденции по смертности в ДТП.

Доклад ВОЗ дает общую оценку ситуации в области безопасности дорожного движения в 178 странах.

Ранее стало известно, что с начала 2018 года в Украине произошло более 11 тысяч ДТП с участием "евроблях" – автомобилей с иностранной регистрацией. Из них почти две тысячи произошли в Киеве.