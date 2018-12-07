Согласно последней оценке антикоррупционного агентства OLAF, от коррупции государства ЕС ежегодно теряют 323 миллиарда евро, что составляет почти одну треть семилетнего бюджета ЕС на 2014-2020 годы ,передает РИА Новости.

В свою очередь Еврокомиссия сообщила в 2014 году, что в ЕС ежегодный ущерб от взяточничества и казнокрадства достигает 120 миллиардов евро (около 7 % от общего объема бюджета ЕС). В 2013 году по фактам злоупотребления служебным положением и взяток прокуратурой стран-членов ЕС было возбуждено рекордное количество уголовных дел за всю историю сообщества – около 68 тысяч.