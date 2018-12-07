Размах коррупции в 28 странах-членах Евросоюза ежегодно обходится экономике сообщества в 900 миллиардов евро, сообщило в пятницу агентство Belga со ссылкой на данные Партии европейских "зеленых".
Согласно последней оценке антикоррупционного агентства OLAF, от коррупции государства ЕС ежегодно теряют 323 миллиарда евро, что составляет почти одну треть семилетнего бюджета ЕС на 2014-2020 годы ,передает РИА Новости.
Комментарии
- Жертвами ДТП в мире за год стали 1,35 млн человек
- Reuters: Amazon планирует открыть автоматизированные магазины в аэропортах США
- В Теннесси за месяц казнили второго осужденного
- Японская прокуратура выдвинет обвинения против Nissan
- Во Франции прошли школьные протесты, более 700 задержанных
- В центре Афин произошли столкновения
- Эритрейцы, пытавшиеся незаконно попасть в Норвегию, отбудут срок в колонии
- Взрывные устройства в здании штаб-квартиры Time Warner и редакции CNN не обнаружили
- В Люксембурге отменят плату за проезд в общественном транспорте
- Сотрудников CNN эвакуировали в прямом эфире из-за сообщения о бомбе
- В "Официальном мониторе" опубликовано решение об организации консультативного референдума
- Смертельное ДТП вблизи села Каменка: один человек погиб, еще двое в тяжелом состоянии
- В Евросоюзе подсчитали ущерб от коррупции
- Жертвами ДТП в мире за год стали 1,35 млн человек
- Опубликован тизер финального сезона "Игры престолов"
- Ученые рассказали, как ускорить обмен веществ
- Facebook подешевела на $9,5 млрд на фоне скандала
- Умерла народная артистка РСФСР Галина Анисимова
- "Мы не опасны, проблема не в нас". Рома Жиган призвал не закрывать рэперам рот
- С северокорейского ТВ пропала знаменитая "рыдающая" диктор в розовом
- Ад на Земле: каким знакам зодиака противопоказано быть вместе
- Михай Гимпу подал в отставку
- Почему дети пинаются в утробе матери: ученые разгадали тайну
- Житель Ниспорен снял на видео свое самоубийство после расставания с девушкой
- Референдум о сокращении количества депутатов состоится в день парламентских выборов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вас может ожидать много неотложной работы дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md