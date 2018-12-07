Смертельное ДТП вблизи села Каменка: один человек погиб, еще двое в тяжелом состоянии

Автокатастрофа произошла близ села Каменка Глодянского района. Водитель не справился с управлением, его машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. В результате ДТП один из пассажиров погиб на месте.

Водителя и второго пассажира из искореженного авто доставали спасатели. Обоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали. Водителю грозит до семи лет тюрьмы и лишение водительских прав сроком до четырех лет.

По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, за сутки помощь спасателей понадобилась в 18 случаях.







